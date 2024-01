Deché-delé

La kotse di Hyâ l’è bin konyu di dzin dè vêr no. Avui cha galéja tsapala ke rètin bin di fidélo. Hou k’âmon grèpiyi nouthrè vani ch’arithon chovin lé po betâ on piti luminyon ou medji ‘na mouâcha.

La tsapala di Hyâ lè j’ou fête ou toua di j’an thinkantèchê. Me n’aryér’gran-pér’Achille l’avê tsêrèyi le bou po le tê. Fô dre k’alâvè prou chovin, l’evê avui chè bouébo travayi a la dzà. I modâvon avui lè tsavô du le Patchi, in pachin pê le Karmèl’, le Krê-Baron por alâ din la dzà di Frachi. Ou adon tanty’i Molatrê, apri pachâvan to pri di grôchè è pititè Hyâ por alâ din la dzà de la Braya, on tro dêrê. Mon pér’gran mè dejê ke bin di kou, iran brè in arouvin a la méjon. Le matin d’apri, kan fayê rébetâ lè tsôthè ke l’avan dzalâ dou tin de la né; iran kontin dè rido bêre ‘na tacha dè…