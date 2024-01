L’artiste gruérien Jacques Rime expose ses œuvres à la Maison de la rivière

L’artiste gruérien Jacques Rime s’exporte à Tolochenaz, à la Maison de la rivière, le temps d’une exposition. Plus de soixante de ses œuvres y sont affichées jusqu’au 24 mars.

ALINE FAVRE

Un titre joliment choisi et qui colle si bien à la peau du peintre naturaliste. Tout en lui respire la nature, les feuilles, la mousse, la fraîcheur de la neige, les essences de la forêt, les petites touffes de poils oubliées ici et là. Le peintre naturaliste Jacques Rime expose jusqu’au 24 mars plus de 60 dessins, peintures ou gravures à la Maison de la rivière, située à Tolochenaz.

On sent une grande reconnaissance de l’artiste gruérien pour cette institution qui l’accueille avec beaucoup de panache en terres vaudoises. «Ils n’ont pas ménagé leur peine», glisse-til. La Maison de la rivière s’est ouverte…