L’HFR dresse un premier bilan du Centre de santé de Riaz

Il y a un an était inauguré le Centre de santé de Riaz, qui donne accès à des consultations, des traitements ambulatoires et des prestations paramédicales. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, l’Hôpital fribourgeois (HFR) annonce que le premier bilan est positif. Un sondage réalisé l’été dernier auprès des patients révèle que «la proximité, l’accessibilité et la coordination des prestations représentent les principaux points de satisfaction».

L’HFR estime que ce résultat confirme sa stratégie «pour garantir des soins de qualité, basée sur un centre hospitalier moderne et équipé pour soigner les cas complexes et des centres de santé de proximité répartis dans les régions». La présence des ligues de santé fribourgeoises et du Réseau santé et social de la Gruyère est également…