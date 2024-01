A la base, Selma Lagerlöf (première bien leur montrer de quoi il est capable.

La compagnie lausannoise Le Pied de biche est l’invitée de La Malice, ce samedi. Elle propose de s’envoler avec Nils, pour un célèbre et merveilleux voyage.

JEUNE PUBLIC. Pour son premier spectacle de l’année, le Théâtre La Malice accueille Le Pied de biche, ce samedi à l’aula du CO de Bulle. Avec acteurs et marionnettes, la compagnie lausannoise présente sa version d’un classique de la littérature jeunesse: Nils le merveilleux voyage est adapté du plus célèbre roman de la Suédoise Selma Lagerlöf, paru il y a plus d’un siècle. A la base, Selma Lagerlöf (première femme à recevoir le Prix Nobel de littérature en 1909) a répondu à une commande d’une association d’enseignants: Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède était destiné à faire découvrir aux élèves leur pays et…