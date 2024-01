La classe et l’ombre de Saez

MUSIQUE

Ana Moreau

J’AI RÊVÉ HIER SOIR

Anart

Pour les fans de Saez, elle n’est pas une inconnue. Avant même qu’elle ne l’accompagne sur scène, lors de sa récente tournée, ils l’ont vue sur les pochettes des albums Miami (enfin, ses fesses, surtout…) et #humanité. Son visage et sa voix apparaissaient ensuite dans le projet Le Manifeste. Et voici que la mystérieuse Ana Moreau sort un premier album imprégné du talent de l’auteur des Enfants paradis. Dès Saint-Martin, qui ouvre le disque, on y retrouve son sens de la mélodie, son lyrisme, ses rimes écorchées, son utilisation des chœurs. Cet art, aussi, de dire les désillusions de son époque.

De cette voix murmurée où affleure parfois le souvenir d’une Françoise Hardy (Tous les jeunes de mon âge), Ana Moreau chante la mélancolie, les…