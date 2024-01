La paternité, une drôle d’aventure

LA LISIÈRE. Révélé par Charrette!, un premier solo où ce fils de paysan vaudois racontait son parcours et ses débuts dans le milieu du spectacle, Simon Romang revient avec Poussette! qu’il présente ce samedi à La Lisière, à Sâles. Avec ce titre, «ça me semble assez clair», remarque-t-il dans sa note d’intention.

Il sera en effet question de paternité à venir, à travers anecdotes et souvenirs qui en rappelleront de semblables aux spectateurs. Tous les futurs parents ont connu cette situation: quand on attend un enfant, le monde entier se transforme en spécialiste du sujet et ne manque pas de vous le faire savoir…

«A 36 ans, j’ai écrit “gynéco” pour la première fois dans mon agenda, note encore l’humoriste. Dans Poussette! on va rigoler de la folle aventure que c’est de devenir apprentis…