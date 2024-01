La vache Esprit sacrée championne suprême des holstein à la Swiss Expo

GENÈVE. Esprit, déjà lauréate des deux dernières éditions de la Swiss Expo (La Gruyère du 21 janvier 2020), confirme sa constance et son excellence sur la scène des concours. Cette vache, née en 2014, a brillamment remporté le titre de championne suprême dans la catégorie des holstein 2024. Nicolas et Loïc Sudan, père et fils, ont partagé leur bonheur ainsi: «Très contents, honorés et surtout fiers de la performance d’Esprit».

Issue de l’élevage de Sunibelle, de Broc, cette holstein apporte une contribution précieuse à son pedigree déjà conséquent. En effet, cinq générations avant elle, Nirvana a remporté le titre de championne d’Europe junior à Oldenbourg en 2006. «Une sacrée satisfaction d’éleveur de montrer longtemps après une vache qui fait plaisir à tout le monde», se réjouit…