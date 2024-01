Le Conseil d’Etat propose d’approuver des mâts de mesure pour étudier le potentiel éolien

En juillet dernier, dix députés représentant l’ensemble des principaux partis du Grand Conseil avaient déposé un mandat pour promouvoir et développer les infrastructures d’énergies renouvelables. Dans ce texte, ils demandaient au Conseil d’Etat de donner un coup d’accélérateur en établissant des propositions concernant le solaire, l’éolien, l’hydroélectricité, la géothermie et l’hydrogène. Dans sa réponse, le gouvernement propose au Grand Conseil de fractionner le mandat et prendre position ressource par ressource.

S’il propose de rejeter la plupart des propositions, car elles concernent essentiellement des projets ou études qui sont en bonne voie, il demande notamment d’accepter en partie un volet relatif à l’éolien. Le Conseil d’Etat appuie en effet la pose de mâts de mesures. Il juge…