FOOTBALL. Le FC Bulle se déplaçait samedi à Vevey-Sports (1re ligue) pour le troisième de ses six matches de préparation. Après deux revers, les hommes de Cédric Strahm se sont imposés 2-3. Les buts ont été marqués par Dramane Sissoko et deux tests français, l’attaquant Shaka Mayi et le défenseur Setigui Karamoko. Prochaine échéance pour les Gruériens: ce mercredi soir à Berne contre les espoirs de Young Boys (19 h 30). La Promotion League reprendra le 18 février pour le FC Bulle.