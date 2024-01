Télévision

Mowgli, un petit garçon, est recueilli par une panthère noire nommée Bagheera et une meute de loups. Mais un jour, Shere Khan, un terrible tigre mangeur d’hommes, jure de l’éliminer. Mowgli et Bagheera tentent d’échapper au fauve. Ils décident donc de quitter la jungle et de trouver refuge dans le village le plus proche…

Vendredi, à 21 h 10, sur M6