Le prix du Mérite sportif fribourgeois pour Rémi Bonnet

Mérite sportif. Rémi Bonnet n’a pas l’habitude des places d’honneur, tant en ski-alpinisme que sur les courses en montagne. Le Charmeysan s’y était pourtant résigné ces dernières années, nominé à trois reprises pour le prix du Mérite sportif fribourgeois, toujours placé, mais jamais vainqueur. Ceci, avant l’édition 2023 qui est venue couronner son immense palmarès avec une distinction remise ce vendredi soir à Forum Fribourg. «C’est cool d’avoir la reconnaissance du canton, ça fait chaud au coeur», réagissait-il depuis Andorre, là où l’athlète gruérien dispute dès ce samedi des épreuves de Coupe du monde.

Le meilleur skieur-alpiniste de la planète a devancé avec 30,65% des suffrages le skieur alpin veveysan Alexis Monney (25,23%) et la spécialiste du 800 m, Audrey Werro (23,27%). En 2023, Rémi Bonnet a été sacré double champion du monde de ski-alpinisme et remporté le classement général du Golden Trail World Series, avec notamment une victoire de prestige sur le marathon du Mont-Blanc. Ceci, une semaine après avoir battu le record du Neirivue-Moléson. Ces derniers jours, il a signé un nouveau doublé sur l’individuelle et la verticale, lors des championnats d’Europe à Flaine.



Il est le 2e skieur-alpiniste à recevoir la distinction, après le Sâlois Didier Moret en 2008.

Retrouvez notre page complète sur la soirée du Mérite sportif fribourgeois dans La Gruyère de ce samedi