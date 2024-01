Les Petits Chanteurs à la gueule de bois au Bicubic

ROMONT. Les Neuchâtelois des Petits Chanteurs à la gueule de bois se produiront dimanche, à 11 h, au Bicubic de Romont. Lionel Aebischer (guitare, chant, textes et musique), Raphaël Pedroli (percussions et chant), ainsi que Frédéric Erard (contrebasse et chant) présenteront leur spectacle De pied en cap. Bien connus des enfants, les artistes, qui mélangent musique et théâtre, tentent de «voir le monde à travers le prisme de l’humour sans pour autant oublier de poser des questions essentielles», comme ils le décrivent sur leur site internet. Réservations et informations complémentaires sur www.bicubic.ch. VAC