Noir comme un fait divers

Julien Sansonnens

AGNUS DEI

Editions de l’Aire, 120 pages

Dans ces pages sombres, dans cette manière de s’emparer d’un fait divers tragique pour explorer la noirceur humaine, il y a un air de Jacques Chessex, celui de la dernière période, du Vampire de Ropraz et d’Un Juif pour l’exemple. Julien Sansonnens lui fait d’ailleurs un clin d’œil explicite et lui emboîte le pas en mêlant crime sordide, sexe et religion. Ce bref Agnus Dei exhume un meurtre qui s’est déroulé à Gletterens, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet «arrière-pays broyard» décrit comme une «contrée à l’écart, racornie peut-être», un forgeron a tué sa femme d’un coup de marteau. Une folie sur fond d’alcool, de misère et de stupre.

Cinq ans après L’enfant aux étoiles, qui revenait sur le drame de…