Nos terres inconnues

FRANCE3, VENDREDI, À 23 H

Rendez-vous dans le Jura avec Amir

Le chanteur Amir est invité par Raphaël de Casabianca à chausser les raquettes pour une aventure hivernale, un voyage sensible et chaleureux dans les montagnes du Jura, à la rencontre d’amoureux de la nature, des passionnés qui ont accepté de partager avec eux leur existence dans les hauts plateaux isolés, leurs convictions et leurs choix de vie. Entraîné à enchaîner tournées et albums à succès, Amir est plus habitué au rythme effréné de la ville qu’au silence des grands espaces! Comment se fondra-t-il dans cette nature rugueuse? Quel regard portera-t-il sur ce monde à part? ■