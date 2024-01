RTS 2, MARDI, À 21 H 50

A la suite de l’enterrement de leur ami Dédé, deux septuagénaires, Monsieur Paul et Bobby, se retrouvent dans un bistrot de quartier où ils se remémorent l’époque bénie de leur gloire footballistique et de leurs aventures amoureuses, notamment avec Lola, la patronne de l’établissement. Autour d’eux, une jeune serveuse, Bibi, qui ressemble à cette Lola, apparemment absente: la jeune femme est-elle bien la fille de leur ex-maîtresse et si oui, l’un des deux ne pourrait-il pas être son père? Tout cela sous le regard amusé du défunt qui commente leur improbable rencontre, d’abord de son cercueil, puis du Ciel! ■