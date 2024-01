Pixels et caetera

BOULON. L’arrachage en plein vol d’une porte d’un Boeing 737 MAX 9 d’Alaska Airlines, vendredi dernier – aucune victime – n’a pas eu le retentissement mondial que cette information aurait mérité, avec des développements durant plusieurs jours et nuits sur les chaînes d’information en continu, des experts de l’aéronautique invités sur les plateaux, les explications schématiques de la cause – on parle d’un boulon défectueux – et mieux encore le témoignage de l’ouvrier qui, pour ce boulon-là, a eu un moment d’égarement, sans parler de la famille effondrée de l’ouvrier, etc. L’information a été donnée, sans trop de sensationnalisme, alors qu’elle concerne plus de la moitié de l’humanité, les prévisions tablant sur 4,7 milliards de passagers qui prendront l’avion en 2024. Quels événements…