Recrosio de retour à la salle CO2 en presque quinqua

Avec Durer, choisir et chanter des berceuses, l’humoriste Frédéric Recrosio revient au spectacle solo. Où il explique son bonheur de bientôt atteindre le bel âge… A découvrir demain à CO2.

ERIC BULLIARD

SAISON CULTURELLE. On l’a connu chanteur, comédien, auteur de Revues, créateur d’un saucisson, codirecteur du Théâtre Boulimie… Mais Frédéric Recrosio reste avant tout un humoriste, et l’un des plus talentueux dès qu’il s’agit de décortiquer les petits tracas du quotidien. Ce vendredi, dans le cadre de la saison culturelle, il présente son nouveau spectacle solo à la salle CO2, à La Tour-de-Trême: Durer, choisir et chanter des berceuses.

Le titre rappelle évidemment ses premiers spectacles. Il y a vingt ans déjà, ce Valaisan à la fausse naïveté et au parler vrai déboulait sur les scènes…