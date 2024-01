Retour à Notre-Dame

BANDE DESSINÉ

Georges Bess

NOTRE-DAME DE PARIS, D’APRÈS VICTOR HUGO

Glénat

A quelques mois des Jeux olympiques et de la réouverture de sa cathédrale, Paris veut attirer les regards du monde entier. Pour séduire les spectateurs, la Ville Lumière mise sur sa modernité, mais aussi sur sa richesse architecturale. Son passé, justement, c’est ce qui avait déjà inspiré Victor Hugo pour son roman Notre-Dame de Paris paru en 1831. Près de deux siècles plus tard, Georges Bess s’attelle à l’adapter en bande dessinée. Une gageure, qu’il avait déjà relevée en reprenant magnifiquement Dracula et Frankenstein.

Dans un dessin noir et blanc précis, au fil de pages construites avec minutie – même si on peut parfois regretter un tramage gris «artificiel» – l’auteur rend la puissance de la création…