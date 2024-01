Ski-alpinisme: d’Andorre au Valais, des Gruériens brillent

SKI-ALPINISME. La Valerette (Valais) accueillait ce weekend une étape de Coupe de Suisse. En individuelle, le Botterensois Martin Barras s’est adjugé la 1re place dans la catégorie U16 alors que le Châtelois Malik Uldry s’est, lui, imposé chez les U18. En U20, Lucas Pasquier a réalisé deux performances de marque, terminant 1er de l’individuelle et 2e de la verticale.

Le Brocois a maintenant les yeux rivés sur la prochaine étape de Coupe du monde, qui aura lieu les 3 et 4 février à Bormio (Italie). «Il me reste trois épreuves pour aller chercher un top 10», indique le skieur-alpiniste de 19 ans, qui se doit de réaliser un tel résultat pour participer aux finales de la Coupe du monde en Norvège. «L’objectif est double. Un top 10 me permettrait aussi d’assurer ma place dans le cadre U23…