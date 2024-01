Solidarité: du mimosa vendu dans tout le canton

Initiative en faveur des enfants issus de familles à revenus modestes, la vente de mimosa aura lieu les 26 et 27 janvier dans le canton de Fribourg. Plus de 400 bénévoles se mobiliseront à Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Romont, Estavayer-le-Lac, Morat, Guin, La Tour-de-Trême, Villars-sur-Glâne, Avry, Matran, Granges-Paccot, Marly et La Roche.

Les stands de vente de bouquets de mimosa seront installés dans les principaux centres commerciaux et les lieux de passages de ces communes, indique la Croix-Rouge fribourgeoise dans un communiqué. «La vente de mimosa ne se limite pas à une vente de fleurs, mais incarne l’espoir d’un avenir meilleur pour les enfants qui n’ont pas la chance de participer à des activités de loisirs.» Elodie Fessler