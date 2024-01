RTS 1, JEUDI, À 20 H 10

Le jour où je suis devenu un héros

Ils et elles ont sauvé un jour une personne ou même plusieurs. Lors d’une noyade, d’une agression au couteau ou d’un attentat terroriste. Ils et elles n’arrivent pas à expliquer leur acte de bravoure. Ont-ils agi par altruisme, par don de soi ou par simple instinct? Et si le courage ça se passait aussi dans notre tête, presque malgré nous? Rencontre avec ces anonymes propulsés du jour au lendemain au rang de héros ou d’héroïne. ■