Toujours en vie après la pandémie

MUSIQUE

The Vaccines

PICK-UP FULL OF PINK CARNATIONS

Super Easy

Pas facile de se faire appeler The Vaccines et de continuer à rocker comme si de rien n’était après la pandémie. Après le départ de son guitariste Freddie Cowan, membre non seulement fondateur, mais surtout essentiel au son des Londoniens, le groupe a décidé de poursuivre sa route à quatre, comme les mousquetaires, les Beatles ou les yeux d’un couple amoureux.

A l’écoute de ce sixième album, Pick-up full of pink carnations, cette nouvelle formule a les qualités de ses défauts. Et vice versa. On peut y déceler un son moins rugueux, qui laisse au garage les fioritures de son fantasque guitariste. Certains y entendront des lignes de basse très new wave, période The Cure ou Joy Division. D’autant plus que le chanteur Justin Young…