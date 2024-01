Tribune libre

Le FC Bulle réagit

La Gruyère informait, dans son édition de jeudi, que le FC Bulle a appelé, par e-mail, ses membres à signer le référendum contre la décision du Conseil général d’accepter le crédit de 19,84 millions pour la réalisation de l’agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle. Le club, qui se réfère notamment au tout-ménage que l’UDC a intitulé «Pour un musée ET un stade à des prix abordables!» et «Non au crédit exorbitant pour l’agrandissement du Musée gruérien!» réagit.

Le FC Bulle tient à préciser qu’il n’est en aucune manière opposé au Musée gruérien ni à son agrandissement, contrairement à ce que laisse croire l’article du 18 janvier. La décision du comité central de notre club de soutenir le référendum «Pour un musée ET un stade à des prix abordables»…