Tsêrmê, hô yu dou Bredzon

Deché-delé

Tsêrmê l’a véku ouna bala èpoke din la konfèkchyon di bredzon è vithire d’armayi. Bertha Andrey (non dè dzouna fiye) èpàja dè Dzojè Tornare, èthê na féye, l’avê di dê d’ouâ. Èthê achebin na granta chpèchyalichte po brodâ lè bal`èthêlè. In mile-nou-thin-vin-t’yon, a l’âdzo dè chèdz’an, Bertha intrè in’aprintechâdzo dè kojandêre din l’atelyé dè kodera dè Madama Luvi Droux a Vôru. Chon mihyi in man nouthra dzouna Bertha ch’inchtalè din la méjon byantse, vê chè parin, ou dèbu d’la route di j’Âchè, è pu pye tâ, chu lè hô dè Tsêrmê, la Pitita Fin. In mile nou-thin-vin‘t’è nà maryâdzo è in mile-nou-than-katro vin-thin, Bertha rèchuê le premi pri d’la dzouna Tsanbra Ekonomike d’la Grevire. Rèkonpincha po la mantinyârda di tradichyon, mouda d’outan è kochtumè.

L’è din na tsanbra bâcha…