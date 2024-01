Un circuit court pour les meilleures billes de bois de la région

Mettre en valeur le bois de qualité de la région, mais aussi favoriser le circuit court. Tels sont les objectifs de la septième édition de la mise de bois organisée par ForêtGruyère du 9 février au 8 mars au stand de tir d’Echarlens. «Les fournisseurs sont invités à amener leurs meilleures billes», souligne ForêtGruyère dans son communiqué. Les essences plus rares et originales sont également les bienvenues.

Les fournisseurs ont jusqu’au 9 février pour annoncer leurs bois qui seront exposés entre cette date et le 8 mars. L’attribution des lots aux différents artisans qui se sont manifestés sera effectuée le 7 mars et dévoilée le lendemain. Des visites libres et ouvertes au public auront lieu entre le 24 février et le 10 mars. Patrick Biolley