Un voyage dans le royaume de Naples

CHÂTEL-SAINT-DENIS. L’association Outre-Mesure propose dimanche, à 17 h, au temple du Gottau de Châtel-Saint-Denis son premier concert de l’année. Cette fois-ci, c’est l’ensemble CantaStoria qui se produira. Il interprétera La Madonna dei Diversi, un voyage conté dans le royaume de Naples entre musique baroque et traditionnelle. L’ensemble est composé de Katya Cuozzo (voix et récitations), Marie-Claire Bettens (flûtes à bec et viole de gambe), Emmanuel Carron (alto, viole de gambe et lirone), Dana Howe (guitare baroque et théorbe) et Massimo Laguardia (voix et percussions). VAC