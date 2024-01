Une mère debout, malgré tout

L’écrivain Colum McCann retrace le combat de Diane Foley, mère du journaliste enlevé, puis exécuté par Daesh en 2014. Bouleversant et tout en sobriété, American Mother suit le parcours d’une femme debout au milieu de l’horreur.

ERIC BULLIARD

Le chapitre d’ouverture est sidérant. Colum McCann décrit la rencontre entre Diane Foley et Alexanda Kotey. Une mère s’assied face à l’un des bourreaux de son fils. James Foley, journaliste américain, a été décapité en Syrie par Daesh, après quasiment deux ans de détention et de torture. A l’assassin, elle dit: «Bonjour… Vous pouvez m’appeler Diane.» Puis ces mots inouïs: «J’espère que vous êtes bien traité.» Et encore ceci: «Vous avez des questions à me poser?» Il lui montre des photos de ses filles.

L’écrivain irlandais, installé à New York,…