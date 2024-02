Plongeon: Madeline Coquoz manque la demi-finale des championnats du monde

Madeline Coquoz n’a pas réussi à se hisser en demi-finales des championnats du monde de plongeon à 3 mètres. La Gruérienne a dû se contenter de la 30e place des qualifications, bien loin du top 18 qualificatif pour le tour suivant, et loin aussi de ses standards en termes de points. Avec 225,90 points elle a terminé à 21 points de l’Espagnole Maria Papworth Burrel, dernière qualifiée pour les demi-finales. Madeline Coquoz termine cependant meilleure Suissesse, Michelle Heimberg a échoué à la 33e place.

Deux plongeons de la Fribourgeoise ont été moins bien notés: un double et demi renversé et un double et demi arrière. Cela pourrait lui coûter sa place aux Jeux olympiques, car pour entrer dans les critères de Swiss Olympic, il lui fallait une place dans les 18 meilleures mondiales. Patrick Biolley