Ski de fond: Visite du Centre national de performance Ouest avec les Gruériens Charlotte Deschenaux et Sylvain Genoud

Les championnats fribourgeois de ski de fond sont prévus ce samedi au col du Jaun.

Sylvain Genoud et Charlotte Deschenaux préparent cette compétition au Centre national de performance à Brigue.

Visite guidée de leur environnement scolaire et sportif avec les deux Gruériens.

VALENTIN THIÉRY

SKI DE FOND. Antonin Savary et Alexis Monney doivent continuer sur leur belle lancée pour intégrer le Hall of Fame de l’Ecole de sport du Lycée Collège Spiritus Sanctus de Brigue. Le fondeur du SC Riaz et le descendeur châtelois n’ont donc pas encore leur portrait accroché au mur blanc de l’un des nombreux bâtiments de la structure haut-valaisanne.

Le duo a toutefois rempli l’autre condition: il a terminé l’un des deux cursus de cinq ans proposés par l’établissement ayant obtenu le label Swiss Olympic Sport…