«Ça a bloqué au niveau du mental»

Entre blessures et contre-performances, le Tourain Valentin Morel a vécu un hiver compliqué en Coupe du monde. Il devra repasser par la case continentale la saison prochaine.

GLENN RAY

SKI FREESTYLE. Sur la touche depuis un mois, Valentin Morel a vécu une fin de saison compliquée. «Je me suis fracturé le poignet juste après la Coupe du monde à Laax. J’ai continué à skier jusqu’à ce que je me luxe l’épaule.» Une deuxième blessure qui l’a empêché de participer aux ultimes épreuves mondiales en France, puis à Silvaplana le week-end dernier. «Je n’ai pas fait une très bonne saison et je comptais sur les dernières compétitions pour corriger le tir et assurer ma place en Coupe du monde.»

Pas de cadeaux

Alors qu’il ambitionnait des top 5 en début d’exercice, le freestyleur gruérien n’est jamais…