«Dans le groupe, je sens une petite anxiété»

Dave Sutter

No 22 de Fribourg-Gottéron

Champion de Suisse avec Zurich, le défenseur de 32 ans a rejoint le vestiaire des Dragons en 2020.

Le Valaisan d’origine expose chaque mois, pour La Gruyère, l’actualité du club fribourgeois et les dessous de la vie d’un hockeyeur professionnel.

«On avait à cœur de terminer la série mardi soir, à Lugano. Dans le vestiaire après notre défaite 4-2, le coach Christian Dubé a pris la parole, soulignant le côté positif de notre situation: on dispute ce match décisif à la maison. On peut donc rendre l’histoire encore plus belle.

J’ai déjà affronté les Tessinois en game 7 de la finale du championnat avec Zurich. Cette rencontre de jeudi soir avec Fribourg est donc l’une des plus importantes de ma carrière. Il y a la banderole de soutien aux abords de la…