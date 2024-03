Bulle: Des énigmes contées pour retrouver les œufs du lapin de Pâques

Le Service enfance-jeunesse de la ville de Bulle (SEJB) annonce le retour de sa traditionnelle chasse aux œufs à l’occasion des fêtes de Pâques. Intitulée «Le trésor du lapin», elle prend la forme d’un parcours de 4 kilomètres passant par des lieux de loisir du chef-lieu gruérien. Les enfants sont invités à résoudre des énigmes en écoutant des histoires fantastiques et poétiques. Créées pour l’occasion, elles feront découvre la vie du lapin de Pâques et aideront la population à trouver les œufs.

«Le parcours permet d’entraîner son sens de l’orientation et est adapté aux poussettes, ainsi qu’aux trottinettes», relève la ville dans un communiqué. Cette animation a lieu le 1er et le 2 avril entre 14h et 17h. Les informations sur son déroulement sont à retrouver sur le site internet du SEJB. Elodie Fessler