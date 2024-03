Dans le quotidien, un portrait poétique

LIVRES

Matthieu Corpataux

EMMA AU JARDIN

Empreintes, 104 pages

Cette poésie ne se pousse pas du col. Elle s’intéresse à une vie ordinaire, celle d’une grand-mère qui «administre le jardin / Comme si c’était un Etat» et qui «fouille un tiroir / Cherche quelque chose / Ne sait plus trop quoi / Et referme le tiroir.» Dans ce deuxième recueil après Sucres (2020), le Fribourgeois Matthieu Corpataux a choisi la voie de la simplicité pour tracer le portrait poétique d’Emma. Simplicité, mais pas banalité, tant ses mots sonnent juste, tant cette observation du quotidien se nimbe de tendresse.

Il y a une dimension ludique dans les brefs poèmes d’Emma au jardin. Matthieu Corpataux – qui a reçu en 2021 une bourse d’encouragement à la création littéraire de l’Etat de Fribourg pour ce projet – joue avec…