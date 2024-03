Echos du parlement

Résolution en faveur d’Erasmus +. Depuis dix ans, la Suisse ne participe plus à Erasmus +, le programme de l’Union européenne pour soutenir l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe. Comme d’autres parlements cantonaux avant lui, le Grand Conseil fribourgeois a voté vendredi une résolution demandant de garantir l’accès à cette offre aux étudiants suisses, par 67 voix contre 19 et 4 abstentions.

Eglises et Etat. Les députés ont modifié vendredi la loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (81 oui et 13 non). Ils avaient commencé l’examen du texte mardi et n’ont pas apporté de modification en seconde lecture.

Energies. Par mandat, le Grand Conseil a demandé au gouvernement de faire la promotion et de développer les infrastructures d’énergie renouvelable (90…