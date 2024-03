Elbow, le secret le mieux gardé d’Albion

MUSIQUE

Elbow

AUDIO VERTIGO

Universal

Depuis vingt-cinq ans, Elbow est probablement le secret le mieux gardé d’Albion. Considéré comme l’un des groupes anglais les plus influents du début des années 2000, le quartette de Bury, près de Manchester, n’a jamais vraiment percé en francophonie. La sortie d’Audio Vertigo, son dixième album, pourrait réparer ce tort et rendre justice à ce band élégant et précieux.

Dès l’entame de ces douze titres aériens, Guy Garvey laisse planer ses mélopées intériorisées. L’oreille attentive abandonnera vite la référence à David Bowie, malgré ce phrasé minutieux et toujours inspiré. Elle se concentrera plutôt sur la qualité d’écriture, l’arrivée fortuite d’une guitare fuzz en plein mid-tempo, une touche d’électro dans le beat pour surligner un phrasé au subtil…