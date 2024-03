Gymnastique artistique: La Glânoise Justine Dousse sacrée championne cantonale dans sa catégorie

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. La gymnaste de Villaraboud Justine Dousse a été sacrée championne cantonale dans la catégorie P6A samedi à Wünnewil. «C’est toujours chouette de gagner, ça prouve que le travail paie, apprécie celle qui est désormais membre libre du centre cantonal. Avec l’université à côté, les trajets jusqu’à Berne me prenaient trop de temps et je m’entraîne à nouveau à Romont.» L’athlète de 21 ans n’en est pas moins ambitieuse: «J’espère me qualifier pour les championnats de Suisse et j’aimerais ajouter de nouveaux éléments à mes prestations.» Samedi à Wünnewil, le Glânois Axel Gobet a lui aussi décroché l’or dans la catégorie P6. GR