HFR Riaz: Éclairage sur les soins palliatifs, associés à la fin de vie

Une table ronde sur les mythes et réalités des soins palliatifs était organisée à Riaz, jeudi soir. La cheffe de clinique Camilla Janett et l’infirmière clinicienne Salomé Wicht éclairent ce domaine si particulier.

ANGIE DAFFLON

Pourquoi avoir choisi de travailler dans ce domaine plutôt qu’un autre?

Salomé Wicht: C’est un joyeux hasard! A mes débuts, j’ai eu l’occasion de travailler aux soins palliatifs de l’HFR pendant trois mois. C’était pour moi l’occasion de susciter d’autres opportunités… en l’occurrence celle d’y rester douze ans! L’accompagnement a du sens, on a souvent des retours positifs. Pour continuer en tant que soignant, aux soins palliatifs ou ailleurs, c’est important. Un simple merci, ce n’est pas rien, et il faut savoir l’entendre et le prendre.

Camilla Janett: Ma…