BOSSONNENS

Jean Cottet est né le 3 juin 1937. Il était le fils de Marcel et Blanche, née Krieger, et était le troisième d’une fratrie de neuf enfants. Tout jeune, comme les enfants à la campagne, il se rendait utile à la ferme.

A 21 ans, il a obtenu un diplôme en sylviculture qui lui a permis d’occuper la fonction de forestier-bûcheron à la commune de Bossonnens, activité qu’il a pratiquée avec savoir. Puis, il reprit le domaine familial.

Il prenait du temps pour jouer au football, un sport qu’il a continué à apprécier ensuite depuis son canapé.

En 1969, Jean unit sa destinée à Rose-Marie. De leur mariage naquirent deux enfants, Cédric et Fabrice. Le premier fut appelé à succéder à son papa et le second se dirigea vers les études.

Quelle belle tâche que de cultiver la terre, élever des…