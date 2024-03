Journaux gratuits pour les jeunes

PRESSE. Le Grand Conseil a accepté jeudi la nouvelle loi sur l’accès des jeunes aux médias, à une très large majorité (79 oui, 13 non et 1 abstention). La première lecture du texte avait eu lieu durant la session de février et aucune modification n’a été proposée en seconde lecture. L’Etat va donc investir 175 000 francs par an pour offrir une année d’abonnement à un journal à tous les jeunes qui atteignent leur majorité, comme le proposait la motion des Gruériens Marie Levrat (ps, Vuadens) et Brice Repond (pvl, Broc). L’effet de cette mesure sera évalué après trois ans et le Grand Conseil se prononcera deux ans plus tard sur la pertinence de continuer cette action de promotion de la presse régionale. La loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. L’Etat va en faire…