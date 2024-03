Léo Seydoux comme Ricardo Rodriguez?

Deux mois après son arrivée, Léo Seydoux a pris ses marques au FC Dordrecht, en division 2 hollandaise. Avant la trêve internationale, le footballeur gruérien revient sur sa situation.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Le FC Dordrecht et Léo Seydoux sont plus que jamais en lice pour la promotion au plus haut niveau du football hollandais. Ce vendredi soir (20 h), ils recevront le FC Eindhoven avant des vacances engendrées par la trêve internationale. L’occasion pour le Vaulruzien de venir recharger ses batteries en Gruyère avant d’attaquer le sprint final.

L’entité du sud des Pays-Bas est cinquième à deux points de la montée directe en une Eredivisie dans laquelle elle n’a joué qu’une fois ces vingt dernières saisons. «Un nouveau projet a été mis en place cet été, en collaboration avec Feyenoord…