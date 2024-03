L’économie fribourgeoise résiste malgré un contexte difficile

Malgré un contexte compliqué, la Promotion économique dresse un bilan positif de l’exercice

2023, avec notamment l’implantation de seize sociétés dans le canton.

VALENTIN CASTELLA

CROISSANCE. L’économie fribourgeoise résiste, et plutôt bien compte tenu du contexte global difficile. C’est le constat dressé hier à Guin par Olivier Curty en conférence de presse. Dans le cadre de la présentation du rapport annuel de la Promotion économique (PromFR), le conseiller d’Etat chargé de l’Economie, de l’emploi et de la formation professionnelle s’est montré confiant: «Notre économie peut prospérer dans un écosystème attractif.» Malgré un ralentissement de la croissance mondiale, la cherté du franc suisse, la hausse des prix de l’électricité et la relation compliquée avec l’Union européenne.

Par…