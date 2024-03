L’art comme leçons de vie

LIVRES. Mona est une petite fille atteinte d’une terrible maladie, qui éteint petit à petit ses yeux. Il lui reste peut-être une année avant de devenir aveugle. Son grand-père, personnage fantasque, se porte volontaire pour la conduire les mercredis après-midi chez un psychothérapeute. En fait, il pense qu’un voyage dans les grandes œuvres d’art lui sera plus profitable. Ensemble, ils parcourront les allées des plus célèbres musées parisiens pour entrer chaque semaine en communion avec une œuvre: si le regard de Mona s’enfonce un jour entièrement dans le noir, elle aura en mémoire les plus belles créations de l’humanité.

Les yeux de Mona offrent un magnifique voyage dans 52 œuvres emblématiques, toutes reproduites dans la jaquette dépliable. Du Moyen Age à aujourd’hui, de Botticelli à…