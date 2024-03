L’HFR prévoit près de 30 millions de pertes en 2024

Les finances de l’hôpital fribourgeois ne sont pas au beau fixe. Ce lundi, l’HFR a présenté un budget 2024 largement déficitaire. La perte prévue s’élève à 29,8 millions de francs, contre 27,8 millions en 2023.

La direction de l’hôpital justifie ce montant par l’inflation et l’indexation des salaires, soutenant que «sans les effets des charges sur lesquelles l’HFR n’a pas de prise, le déficit s’élèverait à 3,1 millions de francs». Avec, en plus, la hausse de la TVA et «l’effet palier de la LPers», les charges externes se monteraient à 38,1 millions de francs. L’HFR pointe également du doigt l’absentéisme du personnel soignant qui augmenterait ses charges et pèserait sur ses employés. La hausse des tarifs et des prestations générales ne suffirait pas à compenser ces frais.

Pour remédier à ces défis financiers d’envergure, l’HFR a créé une task force pour «maîtriser la masse salariale de 415 millions de francs» et pouvoir donc reprendre à terme ses investissements. Ces derniers ont été limités pour cette année au remplacement obligatoire des équipements biomédicaux et à l’entretien indispensable des bâtiments. Afin de débloquer la situation, l’hôpital espère pouvoir profiter dans le futur des retombées de la votation populaire prévue en juin 2024.

Cette dernière prévoit 105 millions de francs pour le financement de ses investissements entre 2024 et 2026, ainsi qu’un prêt de 70 millions pour les études relatives à la construction d’un nouvel hôpital. Geoffroy Brändlin