L’immigration, refus ou solidarité?

Tribune libre

A propos de la question migratoire en Suisse.

La loi de l’immigration en Suisse a été souvent revue en fonction de la situation, toutefois sans changement notoire: augmentation du nombre de requérants d’asile et réfugiés (permis S, un an, pour les Ukrainiens). Pour quels motifs ces personnes ne veulentelles pas retourner ou ne sont pas renvoyées dans leur pays d’origine: pays en guerre, habitat détruit, persécution et emprisonnement, autocratie, services sanitaires inexistants, activités sans perspective d’avenir.

Il y a crise de l’accueil autant au DFJP que dans les cantons: renvois lents des faux demandeurs, structures et choix des lieux d’accueil inadaptés. Davantage de petits centres pourraient mieux répondre aux besoins spécifiques des demandeurs que le grand Centre de…