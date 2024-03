Lara ou les infortunes de l’amour

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

SKI ALPIN. On devrait la célébrer comme l’une des plus grandes championnes que le sport suisse ait connue, se féliciter de ses exploits. Mais quand Lara gagne, il y a comme une réserve dans les superlatifs. On fête Odermatt à gorge déployée, comme on laissait la joie sortir à pleins poumons lors des exploits de Vreni Schneider et de Pirmin Zurbriggen. Avec Lara Gut-Behrami, les manifestations sont plus contrôlées, plus raisonnées.

Pourquoi cette retenue? Certains pointent le caractère de Lara. Et il est vrai que la jeune femme, lancée adolescente dans le bain médiatique, ne s’en laisse pas conter. Peu adepte de la langue de bois, son sourire masque mal sa détermination. Cette brave et bonne Vreni Schneider qui…