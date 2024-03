Le 38e FIFF se termine sur un nouveau record avec plus de 48'000 entrées en salles

Le Festival international du film de Fribourg s’est terminé dimanche avec plus de 48 000 entrées en salles.

CINÉMA. Le 38e Festival international du film de Fribourg (FIFF) s’est achevé dimanche sur une nouvelle édition record, avec plus de 48 000 entrées en salles. Soit plus de 2000 entrées supplémentaires par rapport à l’année dernière. Le FIFF avait alors choisi la gastronomie pour décliner sa grande section Cinéma de genre et d’aucuns pensaient que le hip-hop, thématique de cette édition, s’avérerait moins porteur.

«En comptant les événements parallèles et la déclinaison online qui court ces trois prochaines semaines, la barre historique des 55 000 sera allégrement dépassée», communiquent les organisateurs. De quoi souscrire au propos du président du Conseil d’Etat Jean-Pierre…