Les échos de la place Rouge

Présent plus que parfait

LA RUSSIE EN GUERRES. Les récents conflits en Europe et à ses frontières rappellent combien la paix est chose fragile et affaire de raison, et la guerre facile à faire éclater en jouant sur les bonnes passions, ce que de longues années de tensions sans escalade nous ont fait oublier ici. Les moyens ont changé en un siècle, mais certains mécanismes sont restés les mêmes, amplifiés par de nouvelles technologies.

Parmi ces mécanismes, on trouve l’idée selon laquelle une guerre doit être juste, qu’elle doit être faite pour de bonnes raisons, qui pourront être magnifiées, propagées et assimilées facilement. Il n’est jamais bon, auprès de sa propre population, de passer pour l’agresseur, risquant par là d’en perdre l’appui nécessaire dans les guerres modernes.…