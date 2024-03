Les cas Via Sicura en forte augmentation dans le canton de Fribourg

En l’espace de trois mois, le nombre de cas Via Sicura sur les routes du canton est presque arrivé au total de l’année passée. Neuf excès de vitesse trop importants ont été enregistrés entre janvier et mars contre dix sur l’entier de 2023. «La vitesse excessive est l’une des causes les plus fréquentes d’accidents de la circulation», rappelle la police cantonale qui souligne également que l’augmentation du trafic motorisé et de la mobilité douce aggravent les risques.

Dans son communiqué, la police cantonale invite également à la prudence. Avec l’arrivée des beaux jours, les automobilistes ont tendance à appuyer sur le champignon et donc «davantage d’infractions avec une vitesse excessive sont commises». La police annonce qu’elle concentrera ses actions «visant le respect des règles de la circulation routière». Elle effectuera des contrôles de vitesse ciblés et stratégiques. Patrick Biolley