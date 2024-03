Méchamment vintage

MUSIQUE

The Dandy Warhols

ROCKMAKER

Sunset Blvd Records

A la fin des années 1990, l’Angleterre règne sans partage sur le rock avec sa cohorte labellisée britpop (Oasis, Blur, The Verve et tous leurs clones successifs). De l’autre côté de l’Atlantique, les Etats-Unis se remettent difficilement du grunge lorsque apparaissent The Dandy Warhols. Fini les cheveux gras et les jeans lacérés, place aux chemises à fleurs sous la veste en jeans, aux influences psycho-pop et décalées.

Trente ans plus tard, Courtney Taylor-Taylor et ses trois acolytes sortent leur 13e album, au titre évocateur. Rockmaker – faiseur de rock – plaira évidemment aux fans de la première heure. Non sans nostalgie, le groupe s’acoquine avec Frank Black, des Pixies (Danzig with Myself, notez le jeu de mots), ou Debbie Harry,…