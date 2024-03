Mise bas des animaux: Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt

Le printemps est synonyme du début de la période de mises bas des mammifères et des nidifications des oiseaux en forêt. Le Service des forêts et de la nature (SFN) du canton de Fribourg rappelle aux détenteurs de chiens de tenir en laisse leur animal lors de leurs balades. «Il ne faut pas oublier que tous les chiens ont un instinct de prédation et sont donc susceptibles de s’attaquer à la faune sauvage», relève le SFN dans un communiqué.

De quoi préserver la tranquillité des renardeaux, des faons ou encore des oisillons, qui sont incapables de se défendre. L’obligation de tenir son compagnon à quatre pattes en forêt est effective du 1er avril au 15 juillet. En toute saison, il incombe à leurs maîtres de les garder «sous contrôle». «Toute infraction pourra faire l’objet d’une amende d’ordre et, dans les cas plus graves, d’une dénonciation au Ministère public.» Elodie Fessler